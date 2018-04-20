Новозеландские и японские инженеры разработали очки дополненной реальности, которые способны скомпенсировать дальтонизм.

Очки постоянно анализируют поле зрения человека и в реальном времени накладывает на проблемные участки изображение с немного измененными цветами. Разработка будет представлена на конференции CHI 2018, ее описание доступно на сайте Университета Отаго, а также на YouTube.

Дальтонизмом называют несколько типов нарушений цветового зрения, вызванных изменениями чувствительности всех или одного из видов колбочек - фоторецепторов сетчатки, отвечающих за восприятие цвета. Ученые пытаются создать методы их устранения, но пока единственными способами частично скорректировать цветовое зрения остаются инженерные приспособления.

Например, существуют очки, которые отсекают большую часть света с длинами волн, которые находятся на границах чувствительности колбочек, и тем самым помогают сделать проблемные для дальтоников цвета более различимыми.

Инженеры по руководством Хольгера Регенбрехта (Holger Regenbrecht) из Университета Отаго создали систему, которая динамически меняет цвета в поле зрения человека. Авторы создали несколько прототипов, самый компактный из которых основан на очках дополненной реальности от Epson.

В них, как и во многих других очках, есть встроенная камера, но она не подходит для создания точного наложения на конкретные области в поле зрения.

Дело в том, что камера находится сбоку, на небольшом удалении от глаза, и из-за этого имеет другой ракурс. Для того, чтобы исправить это, инженеры решили совместить ось зрения камер с осями зрения человеческих глаз.

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