Бывший президент США Джордж Буш - младший считает Владимира Путина "умным тактиком" и "очень энергичной личностью".

Об этом 71-летний политик рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

"В тот момент, когда я говорил о том, что посмотрел в его глаза и заглянул ему в душу, Россия была на мели, - отметил Буш-младший. - Затем цены на нефть выросли, и Путин изменился".

По мнению бывшего президента США, Владимир Путин является "очень умным тактиком". При этом для США, считает Буш-младший, проблемой является стремление российского президента всегда отстаивать интересы своей страны в ущерб американской позиции. "К большинству вопросов он подходит так: я собираюсь победить, а США проиграют", - приводит слова экс-президента телеканал.

Он также рассказал, что Владимир Путин является "очень энергичной личностью". При этом, по мнению Буша-младшего, российский лидер прилагает значительные усилия, чтобы "восстановить советское влияние, даже несмотря на то, что Советского Союза больше нет".

"Поэтому я всегда полагал, что США важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным, - отметил Буш-младший. - Не воинственными, но напористыми".

Владимира Путина "нельзя недооценивать", резюмировал свои рассуждения о президенте России Джордж Буш - младший.

Ранее Владимир Путин рассказал, чем обернутся повторные удары по Сирии.

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