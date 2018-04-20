Компания Hyperloop Transportation Technologies подписала с компанией Aldar Properties соглашение о строительстве в Объединенных Арабских Эмиратах трассы Hyperloop длиной десять километров.

Ее строительство начнется в 2019 году, а в будущем она может стать частью большой магистрали, связывающей ОАЭ с Саудовской Аравией, сообщается на сайте компании.

Концепция системы Hyperloop была предложена в 2013 году Илоном Маском. Она подразумевает создание транспортных труб, по которым будут перемещаться пассажирские или грузовые капсулы, разгоняемые линейными двигателями.

Главное отличие такой системы от обычных поездов заключается в том, что в трубах будет поддерживаться очень низкое давление, из-за которого капсулы практически не будут испытывать аэродинамического сопротивления и смогут разгоняться до 1200 километров в час.

Несмотря на то, что о планах по реализации Hyperloop объявили несколько компаний, пока существуют только короткие тестовые участки.

Например, SpaceX построила недалеко от своей штаб-квартиры масштабную модель системы и проводит там соревнования между разработчиками капсул, а компания Hyperloop One год назад построила полноразмерный трек длиной 500 метров. На нем она смогла разогнать капсулу собственной разработки до 386 километров в час.

Компания Hyperloop Transportation Technologies, которая также разрабатывает свой вариант вакуумной транспортной системы, объявила, что в 2019 году начнет строительство полноразмерного действующего участка этой системы. Он будет проходить через город Аль-Гадир, расположенный в нескольких десятках километров от города Дубай.

Длина нового участка составит десять километров. Компания заявила, что намеревается запустить его к выставке Экспо-2020, которая пройдет с 1 мая по 31 октября 2020 года.

Также HTT заявляет, что в будущем она может построить магистраль, которая будет проходить из города Аль-Айн на востоке страны через Абу-Даби в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции начали строить тоннель для Hyperloop Илона Маска.

Еще отметим, что министр инфраструктуры Владимир Омелян всерьез говорил, что в Украине появится Hyperloop.