Полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард летом станет игроком "Милана". Об этом сообщает турецкое издание FutbolArena.

Якобы 25-летний бразилец уже подписал предварительный контракт с итальянским клубом. О деталях соглашения пока не сообщается.

Ранее другое турецкое издание сообщало, что Бернард подписал контракт с "Бешикташем". Это 4-летнее соглашение с зарплатой 3,5 млн евро в год.

Контракт Бернарда с донецким клубом истекает этим летом. Он может подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Ранее Бернард отказался от всех предложений "Шахтера" по продлению контракта и дал понять, что не хочет оставаться в клубе.

Фото: sports.ru

Ранее сообщалось, что донецкий футбольный клуб вскоре "Шахтер" устроит автограф-сессию для харьковчан на открытой тренировке.