Сроки возобновления работы Донецкой фильтровальной станции на данный момент неизвестны.

Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в комментарии Укринформу.

"Сегодня я лично общался с представителями КП "Вода Донбасса". Мне сообщили, что пятеро раненых все еще получают медицинскую помощь. Тот факт, что были ранены пятеро гражданских, является абсолютно неприемлемым. Пока неизвестно, когда Донецкая фильтровальная станция сможет возобновить свою работу", - рассказал он.

По словам Хуга, в компании "Вода Донбасса" ему рассказали, что автобус с работниками обстреляли из стрелкового оружия при выезде со станции.

Представитель ОБСЕ проинформировал, что накануне, 18 апреля, СММ зафиксировала нарушения режима огня в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции.

По данным МинВОТ, по состоянию на 19 апреля Донецкая фильтровальная станция остановлена, поскольку люди отказываются работать в условиях обстрелов. Остатки воды из системы поступают в резервуары Авдеевки, откуда вода подается населению.

Напомним, 18 апреля Донецкая фильтровальная станция окончательно остановила работу. Работники сливают хлор.