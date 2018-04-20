В метро Москвы запустили систему распознавания лиц, функционирующую благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этомсообщает "Коммерсант".

Система заработала в местах "с большим пассажиропотоком", без указания конкретных станций метрополитена.

В минувшие годы в общественных местах все чаще используются системы распознавания лиц, которые позволяют быстро находить нарушителей. Обычно алгоритм машинного обучения сопоставляет снимок преступника, находящегося в базе данных, с фотографиями лиц прохожих, поступающих со специальных видеокамер, и если система "узнает" человека в розыске, она оповещает службу охраны. Подобные программы используются уже в нескольких странах, а теперь и постепенно начинают внедряться в России.

Представители ГУП "Московский метрополитен" сообщили, что в московском метро, а также на некоторых железнодорожных вокзалах и стадионах в марте был запущен пилотный проект системы распознавания лиц. Она предназначена для поимки преступников, находящихся в федеральном розыске. Алгоритм просматривает до 20 лиц в секунду, сверяясь с базой данный, и если он находит преступника, информация поступает дежурному полицейскому. Сотрудник сверяет розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска, после чего принимает решение о проверке документов.

Сколько было выявлено разыскиваемых граждан, а также на каких именно станциях работает система — не сообщается. Также нет информации и о том, какова точность работы алгоритма. Представители московского метрополитена замечают, что количество пойманных преступников "существенное", а стоимость установленного в данный момент оборудования для распознавания лиц составила около 30 миллионов рублей. По итогам пилота будет принято решение о том, как система будет использоваться в дальнейшем.

Недавно стало известно, что аналогичная система распознавания лиц была успешно протестирована в аэропорту "Домодедово". Она будет использоваться для обеспечения безопасности в здании, а также позволит проконтролировать доступ в закрытые зоны аэропорта. Кроме того, в Китае благодаря "умным" очкам уже удалось пойматьоколо 30 преступников.

Как сообщала "Страна", в Киевском метро с начала года травмировались почти 20 человек.

Напомним, что в день финала ЛЧ в Киеве футбольных болельщиков будут бесплатно возить на метро.