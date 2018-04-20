Национальное антикоррупционное бюро готово изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей. Так в НАБУ прокомментировали обнародованные в сети "записи Онищенко", передает УНН.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в комментарии.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.

"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило", - сообщили в бюро.

Ранее в АП назвали "фейком" пленки Онищенко с разговорами Порошенко.

Еще Онищенко рассказал, кто оплатил билборды "Беги, кролик, беги" против Яценюка.