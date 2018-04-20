В НАБУ готовы изучить "пленки Онищенко", если увидят оригинал
Национальное антикоррупционное бюро готово изучить "записи Онищенко" в пределах своей компетенции при условии получения оригиналов записей. Так в НАБУ прокомментировали обнародованные в сети "записи Онищенко", передает УНН.
"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в комментарии.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок.
"В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило", - сообщили в бюро.
Ранее в АП назвали "фейком" пленки Онищенко с разговорами Порошенко.
Еще Онищенко рассказал, кто оплатил билборды "Беги, кролик, беги" против Яценюка.