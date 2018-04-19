Авиакомпания "Аэрофлот" подтвердила наличие проблемы с получением виз США для экипажей.

"В Аэрофлоте подтверждают проблему с получением экипажами виз США", - сообщил представитель авиакомпании, передает ТАСС.

В четверг в МИД России заявили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота".

Как сообщала "Страна", ранее "Аэрофлот" опроверг сообщение, что прекратит полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей.

"Существует общая проблема с визами для жителей РФ, в том числе и для экипажей. Связана с невозможностью записи на собеседования", - добавил источник в авиакомпании.

Он подчеркнул, что у "Аэрофлота" имеется достаточное количество пилотов с действующими визами, и трудностей с обеспечением авиасообщения возникнуть не должно.

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