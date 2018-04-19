Сингапурские инженеры запрограммировали двух роботов-манипуляторов на сбор стула из магазина IKEA из имеющегося набора исходных деталей. Машины могут самостоятельно брать детали, вставлять в них шканты и соединять в единую конструкцию.

Об этом передает Science Robotics со ссылкой на разработчиков.

Сборка мебели из готовых наборов деталей с подробной инструкцией может казаться относительно легким занятием. Но роботам для этого требуется иметь точную систему позиционирования для того, чтобы правильно располагать детали, датчики усилия, для того, чтобы не сломать их, а также обладать несколькими другими навыками и знать точную последовательность сборки.

В результате в этой области мало разработок и большинство из них могут выполнять только одну из базовых операций.

В 2015 году инженеры из Наньянского технологического университета под руководством Куанга Кыонга Фама (Quang-Cuong Pham) научили роботов вставлять деревянный шкант в паз мебели.

Теперь они доработали эту систему и научили роботов всем необходимым навыкам для сборки каркаса стула из набора деталей. Как и в прошлой работе, исследователи использовали два серийных робоманипулятора с захватами на конце и шестиосевыми датчиками усилия. Перед роботами установлена 3D-камера, помогающая им «видеть» детали и синхронизировать свои движения. Она накладывает на отсканированное пространство модели деталей и определяет положение настоящих деталей.

Поскольку робот имеет высокую, но не идеальную точность позиционирования, инженеры разработали интересный способ поиска паза для шканта. После того, как шкант соприкоснулся с поверхностью детали, робот начинает перемещать его по спирали до момента, когда деталь практически перестает оказывать сопротивление — это значит, что шкант оказался над пазом. После этого робот просто вставляет шкант до того, как сопротивление детали достигнет заранее заданного порогового значения.

Метод поиска паза для шканта на ощупь, фото: Francisco Suárez-Ruiz et al. / Science Robotics, 2018 / robotics.sciencemag.org.

Видео: youtube.com/Nplus1

Как сообщала "Страна", в Кропивницком студент создал робота-пылесоса, который может чистить водоемы от мусора. Во время экспериментального запуска он собрал из реки Ингул около 20 кг мусора.

Отметим, что в ООН испуганы разработкой роботизированных убийц с интеллектом Терминатора.