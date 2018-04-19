Злоумышленник навеселе набросился на незнакомца и украл у него деньги. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал заместитель начальника следственного отдела Днепровского управления полиции Александр Онищук, в дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Красноткацкой ограбили 32-летнего местного жителя:

"Неподалеку от места совершения преступления мы задержали подозрительного мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник - 32-летний иностранец - набросился на незнакомца, ударил его в лицо и отобрал у потерпевшего деньги".

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

"Иностранцу сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет тюрьмы", - добавил Александр Онищук.

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