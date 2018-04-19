Рядом с аэропортом Белфаста рухнул самолет, есть погибшие
В Северной Ирландии у международного аэропорта Белфаст произошла авиакатастрофа небольшого самолета. Ее жертвами стали два человека.
Об этом сообщает Sky News.
"Серьезный инцидент произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.
Самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. По данным журналистов, летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс.
Сейчас аэропорт работает без проблем.
Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали контрабандную партию из 7000 китайских мобилок. Документы были оформлены на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи".
Отметим, что из аэропорта в Бразилии похитили партию мобильных телефонов стоимостью $1 млн.
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