В Северной Ирландии у международного аэропорта Белфаст произошла авиакатастрофа небольшого самолета. Ее жертвами стали два человека.

Об этом сообщает Sky News.

"Серьезный инцидент произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.

Самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. По данным журналистов, летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс.

Сейчас аэропорт работает без проблем.

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" задержали контрабандную партию из 7000 китайских мобилок. Документы были оформлены на "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи".

Отметим, что из аэропорта в Бразилии похитили партию мобильных телефонов стоимостью $1 млн.