В пятницу, 20 апреля, в Украине местами ожидаются небольшие дожди, в отдельных областях - порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщил в Facebook Украинский гидрометцентр.

"20 апреля в Украине в восточной части, ночью местами и в центральных областях и в Приазовье небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°C, на крайнем юге страны до 11°C тепла; днем 14-19°C, на Закарпатье до 22°C, в восточных областях 10-15°C", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°C тепла, днем 16-18°C.

В ближайшие сутки во Львове без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 5-7°C тепла, днем 16-18°C.

Фото: meteo.gov.ua

20 апреля в Одессе без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 8-10°C тепла, днем 16-18°C.

Завтра в Днепре ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°C тепла, днем 16-18°C.

В ближайшие сутки в Харькове будет идти небольшой дождь. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°C тепла, днем 13-15°C.

Как сообщала "Страна", циклон, который идет с севера, испортит погоду в Украине до воскресенья.

Мы писали, что в Киеве объявили штормовое предупреждение на 19-20 апреля