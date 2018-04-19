Главный тренер Сергей Ребров отправлен в отставку с поста главного тренера команды "Аль-Ахли" (Джидда, Саудовская Аравия). За 10,5 месяца украинский специалист не смог добиться существенных результатов и покинул футбольный клуб 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Аль-Ахли".

Новым тренером команды назначен специалист из Туниса Фатхи Аль-Джабала.

Ребров был назначен главным тренером 1 июня 2017 года.

Как сообщала "Страна", после матчей Динамо в Лиге Европы у Хацкевича стало больше седины. "В первую очередь, футбол - это игра головой. Самое важное - думать на поле. И чем быстрее игрок думает, тем быстрее исполняет то, что нужно", - отметил наставник Динамо.

Отметим, что Сергей Ребров хотел сманить в Аравию полузащитника "Динамо".