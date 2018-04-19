В Донецкой области автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего один мужчина погиб, еще четверо - травмированы. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Предварительно установлено, что во время движения водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и столкнулся со встречным рейсовым автобусом Торецк-Мариуполь. Водитель автомобиля погиб на месте, а 4 пассажиров госпитализированы в больницу г. Селидово", - идет речь в сообщении.

В полиции уточнили, что по предварительным данным, ДТП произошло около 15.00 поблизости Цукурино. Об аварии в полицию сообщил водитель автобуса, сказав также, что он и его пассажиры получили незначительные повреждения.

Фото: police.dn.ua/

Марьинские полицейские и сотрудники ГСЧС продолжают работать на месте происшествия.

Как сообщала "Страна", под Ивано-Франковском маршрутка перевернулась и упала в кювет, водитель погиб.

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