Представители Apple зарегистрировали на сайте Евразийской Экономической Комиссии сразу 11 новых iPhone, которые будут работать под управлением iOS 11.

Новые гаджеты могут показать уже в июне - на конференции Apple для разработчиков WWDC 18. Об этом сообщает macrumors.

Так, появились упоминания моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 и A2106. Неясно, соответствуют ли эти номера модели уникальным моделям или просто разным размерам и носителям для одного смартфона.

Apple впервые использует модельные номера с цифрой 2 в начале.

Предположительно, разница в моделях A19 ** и модели A20 ** - это разница между каким-то новым iPhone SE и совершенно новым iPhone SE Plus. Тем не менее, вполне возможно, что Apple покажет популярную полномасштабную линейку iPhone, которые основаны на форм-факторе iPhone X.

Судя по всему, Apple объявит о новых iPhone в ближайшем будущем. Регистрация нескольких новых моделей iPhone очень напоминает историю с регистрацией в феврале нынешнего года двух новых моделей iPad. Вскоре после этого, в марте, Apple выпустила два новых дешевых 9,7-дюймовых iPad (с поддержкой сотовой связи и с поддержкой Wi-Fi) на своем большом мероприятии в Чикаго.

Еще одна регистрация в прошлом году предсказала новые модели MacBook до того, как Apple объявила о них на WWDC 2017. Таким образом, похоже, что Apple собирается провести презентацию iPhone. Это может означать обновление для iPhone SE, или появление целого нового класса устройств, которые можно будет купить менее, чем за $1000. Последний раз свои iPhone на летнем мероприятии Apple представляла в 2010 году.

фото: macrumors.com

Как сообщала "Страна", Apple снимет телевизионный сериал по циклу книг Айзека Азимова. События первоисточника разворачиваются в далеком будущем, когда человечество успешно колонизирует многочисленные миры, находящиеся под властью Галактической империи.

Напомним, что Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из App Store и Google Play.