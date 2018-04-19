Предлагается регламентировать требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, установить основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям (органического растениеводства, животноводства, выращивания грибов, аквакультуры, производства кормов, пищевых продуктов, морских водорослей).

Соответствующий законопроект № 5448-д "Об основных принципах и требования к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции" Рада приняла за основу 19 апреля 2018 года.

Документ предлагает разрешить маркировку "органический продукт" при условии, что он:

произведен в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции;

содержит не менее 95% органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу без учета доли воды и поваренной соли);

содержит не более 5% (по весу) неорганических ингредиентов, включенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства в предельно допустимых количествах.

Проектом предлагается ввести четкий и прозрачный механизм регистрации органов сертификации, операторов рынка и органических семян, определить механизм государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов рынка и установить ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

В частности, за маркировку продукции государственным логотипом для органической продукции или использование в маркировке обозначений и надписей "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и любых однокоренных производных от этих слов с приставками "био", "эко" и т.д. на любых языках, при отсутствии сертификата планируют установить штраф на юридических лиц в размере 8 минимальных заработных плат, на физических лиц - предпринимателей - 5 МЗП.

Кроме того, законопроект содержит положения относительно процедуры сертификации органического производства и обращения органической продукции, устанавливает требования к органам сертификации, их функции и ответственность.

Ранее "Страна" сообщала, что на взятке в $10 тысяч задержали руководство Центра сертификации и экспертизы семян.

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