Активы Национального банка Украины в первом квартале 2018 года сократились на 5,4% - до 972 миллиардов гривень на 1 апреля.

Как сообщается на сайте НБУ, в структуре активов наибольшее снижение произошло по ценным бумагам нерезидентов – на 10,5%, до 371 миллиарда гривень.

Обязательства НБУ за квартал сократились на 6% - до 810 миллиардов гривень, собственный капитал - на 1,9% - до 162 миллиардов гривень.

Aктивы НБУ в 2017 году выросли на 85,511 миллиарда гривень, или на 9,1%, до 1,026 триллиона гривень на 1 января 2018 года, преимущественно за счет роста объема ценных бумаг нерезидентов.

Как сообщала "Страна", в МВФ заявили о пересмотре финансируемых программ.

Ранее Данилюк заявлял, что МВФ не даст транш Украине без Антикоррупционного суда и решения по газу.

Стало известно, что Украина и ЕС не договорились об условиях нового транша в 1 млрд гривен.