Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко оставил в Верховной Раде картину, которую ему подарили посетители.

Об этом информирует общественное движение "Честно" в соцсети Facebook.

"Люди, которые были на экскурсии в Верховной Раде, подарили Олегу Ляшко картину. Лидер радикалов очень благодарил, но когда экскурсия пошла, то картину Ляшко оставил в коридоре", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/chesno.movement

Ранее мы сообщали, что Олег Ляшко с трибуны Рады призвал перенимать опыт Гитлера и расстреливать чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог.

"Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму ... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо@обинам", - заявил Ляшко.

Еще мы рассказывали, что по данным СМИ, радикалу Олегу Ляшко готовятся сообщить о подозрении из-за выигрышей в лотерею.