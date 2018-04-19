Рауль Кастро намерен покинуть пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы в 2021 году - когда пройдет ее очередной партийный съезд. Его преемником должен стать Мигель Диас-Канель.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на ряд западных изданий.

"Я продолжу работать в должности первого секретаря в свой второй и последний срок, который истекает в 2021 году", - сказал он.

Кастро ожидает, что его преемником и на партийном посту станет избранный глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

"После этого я стану просто еще одним солдатом, защищающим революцию", - сказал он.

В четверг, 19 апреля члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали Диаса-Канеля руководителем страны. За его кандидатуру проголосовали 99,83% депутатов или 603 из 604 присутствующих депутатов.

Как сообщала "Страна", женщины при коммунизме получали больше радости от секса. Исследование провела профессор из США.

Напомним, что на пост главы Кубы впервые после революции был выдвинут не Кастро.