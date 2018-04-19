Арсен Аваков в своем Twitter обрушился с критикой на находящегося в розыске народного депутата Александра Онищенко, который ранее обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Украины Петра Порошенко, а также рассказал о коррупционной схеме Народного фронта накануне выборов 2014 года.

"Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны – лжет и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус – Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство", - написал глава МВД.

В свою очередь лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что "очередные признание Онищенко" – это "не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах".

"Заявление о краже им 40 млн долл. в схеме "Карпатыгаз" – это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону", - заявил лидер "Народного фронта".