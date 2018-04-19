Нардепы приняли во втором чтении законопроект, устраняющий диспропорции относительно социальных выплат военнослужащим ВСУ в зависимости от наличия или отсутствия у них гражданства Украины.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в ст. 21-4 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе "(относительно усовершенствования отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины)» (проект № 6689) принят Верховной Радой 19 апреля.

Документом установлено, что на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины по контракту, распространяются условия и порядок выплаты единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренные для военнослужащих - граждан Украина и членов их семей.

Как сообщала "Страна", за сутки на Донбассе один боец ВСУ погиб и трое ранены. Опорные пункты неподалеку Гнутово и Лебединского обстреливал снайпер.

Напомним, что Кабинет министров Украины почти в два раза увеличил годовую квоту на иммигрантов.