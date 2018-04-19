Конституционный суд Украины принял более сотни решений по открытию производств по конституционной жалобе или отказу, но пока ещё люди плохо понимают суть жалобы и "жалуются на все", отмечает глава суда Станислав Шевчук.

"С октября 2016 года в КС поступило около 550 конституционных жалоб... по большей части из них - 75% - отказал секретариат из-за несоблюдения требований формы. Другие переданы нам в коллегии", - рассказал он в четверг вечером в формате открытой встречи в Киеве, передает "Интерфакс- Украина".

По словам главы КС, в настоящее время сформированы коллегии. "И уже есть 125 решений коллегий относительно отказа или открытия", - проинформировал он.

При этом Шевчук обратил внимание на то, что отказ открыть производство по жалобе прежде всего связан с тем, что люди еще плохо понимают суть конституционной жалобы как таковой.

Он пояснил, что в первую очередь в конституционной жалобе должно быть указано, какое именно конституционное право нарушается. "А жалуются на все: и на соседа, и на Верховный суд", - добавил глава КС.

При этом Шевчук напомнил, что конституционная жалоба - это по своей сути "жалоба на государство", в частности, на конкретные законы, которые, по мнению заявителя, нарушают какую-либо статью Конституции Украины.

Вместе с тем, по словам главы КС, пока это только первая "волна" конституционных жалоб, а когда будет вторая "волна" подачи жалоб, то они уже будут подаваться более корректно по сути и по форме.

Отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать решений по конституционным жалобам, С.Шевчук сказал: "Думаю, в этом году будут может, даже до лета".

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