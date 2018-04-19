Торговцы ценными бумагами смогут оказывать посреднические услуги физлицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией - осуществления инвестиций за границу.

Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142. Оно вступит в силу со дня его официального опубликования, передает ЮрЛига.

Урегулирование данного вопроса связано с выдачей НБУ физлицам индивидуальных лицензий в электронной форме для осуществления инвестиций за границу на сумму до $50 тыс.

Изменения также приводят регуляторный акт в соответствие с требованиями Закона № 1982-VII, согласно которым субъект хозяйствования имеет право не использовать в своей деятельности печати.

Кроме того, документом введено понятие "иностранная инвестиционная фирма", расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.

Как сообщала "Страна", премьер назвал учетную ставку НБУ заоблачной и открестился от влияния на курс.

Напомним, что в США официально признали биткоин и назначили первые торги криптовалютой на бирже.