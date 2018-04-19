НКРЭКУ установила исчерпывающий перечень требований относительно осуществления деятельности по поставке электроэнергии потребителю, пишет Юрлига.

Соответствующие Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставке электрической энергии потребителю утверждены постановлением НКРЭКУ от 27 декабря 2017 № 1469, которое вступило в силу 19 апреля.

Лицензионные условия вводится в действие с 11 июня 2018 года, кроме общих положений Лицензионных условий, которые вводится в действие с 1 мая 2018 года.

Так, общими положениями предусмотрено, что соискатель лицензии должен соответствовать этим Лицензионным условиям, а лицензиат обязан выполнять их требования. Также установлено, какие документы необходимо подать соискателю в НКРЭКУ для получения лицензии.

Требования относительно применения цены (тарифа) на услуги поставщика универсальных услуг, определенной по результатам конкурса, а также предоставления универсальной услуги по экономически обоснованным, прозрачным и недискриминационными ценам, сформированным в соответствии с методикой, утвержденной НКРЭКУ вводятся в действие с 11 декабря 2018 года.

Организационные требования к лицензиату относительно купли-продажи электроэнергии "на сутки вперед", заключения двусторонних договоров, уведомления о договорных объемах купли-продажи электроэнергии по двусторонним договорам, составления суточных графиков электрической энергии для поставки и т.д. вводятся в действие с 1 июля 2019.

Требование к лицензиату не иметь на праве собственности или в управлении акции (доли в уставном капитале) оператора системы распределения вводится в действие с 10 июня 2020 года.

Указанные лицензионные условия устанавливают организационные, технологические и специальные требования к осуществлению указанной хозяйственной деятельности, в частности, поставщики универсальной услуги должны покупать электроэнергию, производимую из энергии солнечного излучения и/или энергии ветра частных домохозяйств, величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, по "зеленому" тарифу в объеме, превышающем месячное потребление электроэнергии такими частными домохозяйствами, а также одновременно предоставлять оператору системы передачи услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

Также поставщики должны вести реестры потребителей, которым осуществляется поставка универсальных услуг, в том числе уязвимых потребителей.

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