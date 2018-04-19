В Минсоцполитики 17 апреля обнародовали проект приказа о внесении изменений в Порядок предоставления работодателями государственной службе занятости информации о занятости и трудоустройство граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству.

Речь идет о лицах, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось 10 и меньше лет.

Напомним, что с 2018 года появилось законодательное требование: на предприятиях, независимо от формы собственности, со штатной численностью работников от 8 до 20 человек, должно работать одно и более лицо указанной категории.

Предложенный проект определяет порядок отчетности о выполнении этого требования. Также он вносит некоторые редакционные правки в действующий документ, незначительно изменена форма ежегодного отчета и порядок его заполнения.

Проект приказа разработан во исполнение требований Законов "О занятости населения" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Заинтересованные лица могут внести свои пожелания и замечания по проекту до 17 мая.

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