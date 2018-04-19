Пресс-служба НАТО подтвердила факт переговоров в Баку главнокомандующего Объединенных сил блока в Европе генерала Кертиса Скапаротти с начальником генерального штаба Вооруженных сил России генералом Валерием Герасимовым.

Информация о встрече размещена на сайте Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, передает "ЕП".

"Разговор был сосредоточен на вопросах военных позиций и учений. Эта двусторонняя встреча демонстрирует четкую взаимную заинтересованность поддерживать военные связи, приспосабливаться к политике диалога и прозрачности НАТО", - говорится в сообщении.

В НАТО напомнили, что в сентябре 2017 года в Баку с Герасимовым встречался председатель Военного комитета НАТО Петер Павел.

"Генерал Скапаротти и генерал Герасимов согласились продолжать использовать военные линии связи в будущем", - отмечается в сообщении.

Как сообщала "Страна", военные представители НАТО специально едут во Львов посмотреть, что происходит. Ранее заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

Отметим, что в НАТО обеспокоены тем, что Россия модернизирует свой ядерный арсенал.