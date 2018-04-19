Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело № 816/1155/16 по иску ПАО к Управлению Гоструда об отмене решения. Об этом пишет Юрлига.

По обстоятельствам дела 15 мая 2015 года ПАО уволило работника в связи с призывом на срочную военную службу в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 36 КЗоТ. Бывший работник обжаловал такое увольнение в Управление Гоструда.

Гоструда осуществила внеплановую проверку предприятия, по результатам которой установила нарушение ст. 119 КЗоТ относительно несоблюдения гарантий при увольнении и вынесла предписание об устранении ПАО этих нарушений.

ПАО не согласилось с таким решением Гоструда и обжаловало его в суд.

Истец отмечал, что по состоянию на момент увольнения вышеуказанного работника в п. 3 ст. 36 КЗоТ не было предусмотрено льгот и гарантий работников, призванных на срочную военную службу, которые предусматривались Законом "О воинской обязанности и военной службе". Он считал, что такое право возникает только у лиц, которые находились в трудовых отношениях с предприятием и были призваны на срочную военную службу только после опубликования изменений в трудовое законодательство.

Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении исковых требований.

Рассмотрев дело, ВС согласился с решениями судов предыдущих инстанций и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО исходя из следующего.

Согласно ч. 2 ст. 39 Закона за работником, призванным на срочную военную службу, но не более одного года, сохраняется место работы и средний заработок.

Верховный Суд установил, что ссылка истца на п. 3 ст. 36 КЗоТ (в редакции, действовавшей на момент призыва уволенного лица на срочную военную службу) не является основанием прекращения трудового договора.

Этот пункт предусматривал основанием для прекращения трудового договора призыв или поступление работника на военную службу, направление на альтернативную службу, кроме призыва работника на военную службу по мобилизации, на особый период, но не более одного года.

ВС отметил, что в то время существовала несогласованность ст. 39 Закона и п. 3 ст. 36 КЗоТ. Одновременно коллегия судей отметила, что это не может быть основанием для лишения гарантированного государством права на сохранение рабочего места и среднемесячного заработка, которое закреплено специальным для этих правоотношений Законом.

Верховный Суд пришел к выводу, что, решая вопрос об увольнении в связи с призывом на срочную военную службу, следует руководствоваться нормами Закона "О воинской обязанности и военной службе", а не КЗоТ.

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