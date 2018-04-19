Установлен порядок выявления лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, проживающих в зоне чрезвычайной ситуации или возможного поражения, и организации их сопровождения.

Соответствующий порядок утвержден постановлением Кабмина от 18 апреля 2018 года, передает Юрлига

Урегулирован вопрос жизнеобеспечения:

лиц с инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными и психическими нарушениями и т.д.);

других маломобильных групп населения, в частности, многодетных, приемных семей; семей, в которых дети находятся под опекой или попечительством, в составе которых есть лица, которые не могут самостоятельно двигаться.

Таких лиц, которые по тем или иным причинам остались проживать в зоне чрезвычайной ситуации или возможного поражения, обеспечат необходимой медицинской, социальной и гуманитарной помощью, предметами первой необходимости, продуктами питания, водой и другим.

Как сообщала "Страна", Верховный Суд решил, что налог на доход физлиц и военный сбор не выплачиваются с пенсий инвалидов войны.

Мы писала, что Рада упростила процедуру получения инвалидности

Также Рада заменила в законах о спорте слово "инвалид" новым термином.



