Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO Александр Усик ответил на очередную порцию вопросов о себе на съемках фильма-автобиографии.

Мы приводим некоторые из них:

Когда последний раз ел "мивину" (лапшу быстрого приготовления) ?

"Мивину? Ну, мне нравилась она в сухом виде. Я разрывал этот пакетик со специями, засыпал туда, знаете, помял-помял пакетик и на ручку. У меня как-то такое желание было закипятить ее и покушать. Буквально пару лет назад. Ну прям такое желание было.

Чем отличается бокс от футбола? "Когда в футболе падают, то кричат "было-было". А когда в боксе падают, то говорят: "та не было".

Где познакомился с женой? "В параллельных классах. Чуть-чуть раньше с урока уходил - договаривался с учителем. Звоночек прозвенит, я уже возле подоконничка жду. Разговариваем, трем. В столовку ходили, булочки ели с чаем".

Видео: youtube.com/ОТДУШИВДУШУ

Как сообщала "Страна", мама Александра Усика приехала в Ригу, чтобы поддержать сына в бою против Бриедиса.

Напомним, что финал WBSS Усик vs Гассиев в мае не состоится. Бой перенесли.