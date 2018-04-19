Революция продолжается! Новый глава Кубы сделал первое заявление
Новоизбранный председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель заявил о необходимости продолжать революцию, начатую братьями Кастро.
Об этом передает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
"Полномочия, предоставленные народом, предусматривают продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент", - заявил он.
Рауль Кастро, который остается главой ЦК Компартии Кубы, со своей стороны, заявил, что верит в "абсолютный успех" своего преемника.
Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали в четверг М.Диаса-Канеля руководителем страны. За его кандидатуру проголосовали 99,83% депутатов, или 603 из 604 присутствующих депутатов.
Кубинский политик Мигель Марио Диас-Канель Бермудес (Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez) родился 20 апреля 1960 года в провинции Вилья-Клара (Куба).
В 1982 году получил диплом инженера-электроника в Центральном Университете Лас-Вильяс "Марта Абреу" (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas) в Санта-Кларе. После окончания университета присоединился к Революционным вооруженным силам Кубы (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba), с 1982 по 1985 год проходил службу в армии.
В 1985 году стал профессором в Центральном Университете Лас-Вильяс "Марта Абреу".
В 1986 году стал членом Союза Молодых Коммунистов (Unión de Jóvenes Comunistas, СМК). В этом же году его назначили членом идеологического бюро провинциального комитета СМК в Вилья-Кларе.
В 1987 году Мигель Диас-Канель был отправлен в составе международной миссии в Никарагуа, где работал секретарем в отделении СМК.
С 1989 по 1990 год был вторым секретарем провинциального комитета СМК в Вилла-Кларе, с 1990 до 1992 - первым секретарем политической молодежной организации.
С 1992 по 1993 год был членом Национального бюро Союза Молодых Коммунистов.
В 1993 году стал вторым секретарем национального комитета Союза Молодых Коммунистов. Затем был избран членом исполнительного бюро провинциального комитета Коммунистической партии в Вилла-Кларе, где занимался вопросами туризма, транспорта, связи, государственных и судебных органов.
С 1994 по 2003 год работал первым секретарем провинциального комитета Коммунистической партии в Вилла-Кларе и был членом центрального комитета партии.
С 2003 по 2010 год занимал должность первого секретаря комитета Коммунистической партии в провинции Ольгин. Был членом политбюро партии.
С мая 2009 по март 2012 года был министром высшего образования Кубы.
С марта 2012 года занимал должность заместителя председателя Совета министров Кубы по вопросам образования, науки, культуры и спорта.
24 февраля 2013 года был назначен первым заместителем председателя Государственного совета и Совета министров Кубы.
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