Американская валюта продолжает планомерно дорожать в Украине: по итогам торгов 19 апреля, ее курс на межбанке поднялся на 7,5 копеек, и зафиксировался в коридоре 26,21-26,23 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Причем, это не максимальный ценник на сегодняшних торгах. Замдиректора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак уточнила, что котировки вышли на 26,24-26,27 грн./$ уже к 11 часам.

"После полудня на рынке увеличилось предложение иностранной валюты, что поспособствовало снижению котировок", - отметила она.

Казначеи уверяют, что подорожание доллара не было истеричным или ажиотажным. Рассказывают, что валютные покупатели часто сами подначивают экспортеров к повышению цен - когда хотят прикупить сколько-нибудь значимую сумму доллара, сами поднимают котировки. Показывают всем, готовы платить за него больше. На что экспортеры, конечно же, соглашаются, выравнивая весь межбанк под новые курсы.

Сегодня главным заводилой рынка назвали ОТП Банк, который вышел с самого с покупками доллара по более высокому курсу. Кроме него в из числа валютных покупателей выделяли УкрСиббанк и Ситибанк, а из продавцов - ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.

Мысли о повышение курса доллара возникают не на пустом месте, на межбанке его предвкушают с начала недели. Из-за постепенно происходящих выплат Госказначейства по НДС (вчера бизнес получил еще 350 млн. грн.), а также из-за предвкушаемого погашения в конце апреля трехмесячных облигаций внутреннего госзайма. Значительная часть средств должна поступить иностранцам, которые любят выводить заработанное на родину, после скупки доллара.

"Рост курса доллара обусловлен настроениями рынка вследствие значительных гривневых вливаний Госказначейства в виде возмещений НДС и выплат пенсий и ожиданиями предстоящих погашений ОВГЗ нерезидентам и их дальнейших действий. Также он связан с умеренной активностью экспортеров, ограничивающихся обязательными продажами на растущем тренде", - прокомментировал UBR.ua происходящее на межбанке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И тут же уточнил, что в кассах банков курсы двигались в другой динамике.

"Наличный рынок с утра, в отличие от межбанка, снизился до 26,03-26,09 грн./$, но к середине дня подхватил эстафету ростом котировок до своего же вчерашнего уровня — 26,06-26,11 грн./$", — сказал Куринной.

Что будет дальше?



Финансисты уверяют, что покупатели не станут постоянно повышать цену скупки доллара. По крайней мере, пока им не потребуются особенно крупные суммы. Потому пока не пугают прогнозами по дальнейшему стихийному удорожанию валюты.

"Скорее всего, старт межбанковских торгов завтра будет происходить в рамках 26,20-26,25 грн./$, и без крупных покупателей рынок может остаться возле этих уровней. Только если они появятся, котировки могут начать двигаться к 26,27 грн./$ или к 26,30 грн./$. Без этого торговля будет спокойной, привычной для пятничного межбанка", - отметил Юрий Гриненко.

Похожие ожидания и у его коллег. Например, Олег Куринной спрогнозировал на 19 апреля торговлю в рамках 26,15-26,25 грн./$.

"Завтра, похоже, будем торговаться вблизи уровней сегодняшнего закрытия", - подтвердил аналогичные прогнозы и начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

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