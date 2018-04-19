Циклон, который с собою несет дождь, стремительно приближается к Киеву.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Дождь к Киеву все же приближается. Хотя и так столица уже почти весь день в облаках атмосферного фронта северного циклона. Ветер северо-западный, сильный", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", в четверг, 19 апреля в Киеве и области ожидается сильный ветер до 15-20 м/сек., а чрезвычайная опасность пожаров сохранится и 20 апреля. В этой связи в столице и области объявлено штормовое предупреждение.

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