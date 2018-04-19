В четверг, 19 апреля с космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М" с военным спутником на борту.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Накануне на Байконур для руководства пуском прибыл командующий Космическими войсками России — заместитель главкома ВКС Александр Головко.

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 01:12.

В 01:22 (по Киеву) головная часть ракеты, включающая разгонный блок "Бриз-М" с космическим аппаратом, штатно отделилась от третьей ступени "Протона-М".

Контроль вели наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова.

Видео: youtube.com

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