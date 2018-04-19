Нардеп Александр Онищенко рассказал, как президент Петр Порошенко поручил ему организовать пиар-кампанию против тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом говорится в книге Онищенко "Петр Пятый", которая на днях увидела свет. "Страна" сегодня опубликовала новый отрывок из нее в материале "Операция "Труба". Как "Народный фронт" купил победу на выборах".

Как пишет Онищенко, когда президент узнал, что подконтрольные Яценюку люди продали газ для нужд населения по коммерческой цене, он "был в шоке". Эти деньги – 40 миллионов долларов – по информации нардепа, помогли НФ победить на выборах в парламент 2014 года, потеснив президентский БПП.

После этого Порошенко возложил на Онищенко обязательства финансировать информационную кампанию по дискредитации Яценюка, которой нардеп, по его словам, занимался почти год.

"В тот период по всей стране прошла дразнящая и скандальная кампания билбордов "Беги, кролик, беги!", на телеэкранах крутили проплаченные сюжеты о коррупции и неэффективности правительства Яценюка, начались уличные акции протеста против его регуляторных решений", – рассказывает Онищенко.

По его словам, общий бюджет кампании составил 30 миллионов долларов – по три миллиона в месяц: "Деньги шли не только на заказные тексты и сюжеты в СМИ, на рекламную бордовую кампанию, но также на гонорар депутатам и прочим актерам, которые подыгрывали в этом спектакле".

Ранее Арсений Яценюк опроверг информацию Онищенко о схеме с газом, благодаря которой "Народный фронт" победил на выборах.

Вчера "Страна" опубликовала первую порцию пленок Онищенко, на которых слышен голос президента.

В АП уже назвали эти записи фейком.