Специалисты компании SpaceX осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телескопом NASA для поиска потенциально пригодных для жизни планет на борту. Его планируется вывести на орбиту.

Об успешном старте сообщили пресс-службе SpaceX в Twitter.

"Успешное выведение TESS на высокую эллиптическую орбиту подтверждено", - указано в опубликованном сообщении.

Видео: youtube.com/SciNews

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, позже она села на баржу в Атлантике. Аппарат вышел на заданную орбиту примерно через час.

Запуск планировали на 16 апреля, но его пришлось перенести из-за необходимости провести дополнительные проверки перед стартом.

TESS во время двухлетней миссии телескоп изучит более 200 тысяч звезд с целью выявить экзопланеты, которыми в дальнейшем будут углубленно заниматься другие телескопы.

Как сообщала "Страна", в SpaceX хотят возвращать на Землю и вторую ступень Falcon 9 с помощью парашюта. SpaceX разрабатывает космическую технику таким образом, чтобы ее можно было использовать более одного раза и тем самым снижать затраты на запуск.

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