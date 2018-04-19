Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 апреля 2018 года до уровня 26,225963 грн/$1 по сравнению с 26,147772 грн/$1 на 19 апреля 2018г

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,205 грн/$1 с 26,1525 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,19-26,22 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 19 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,226 грн/$1 с 26,1478 грн/$1. Торговый оборот составил $405,34 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $388,94 млн.

Как сообщала "Страна", Иран отказался от доллара в международных расчетах.

Ранее Доллар перевалит за 30 гривен. Минфин дал макропрогноз на 2019-2021 годы.

Мы писали, что Goldman Sachs спрогнозировал рост курса гривни до конца года.