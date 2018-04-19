В Шевченковском районном суде Киева 23 апреля начнется подготовительное заседание в уголовном производстве о предложении взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступил обвинительный акт в отношении Овчаренко Н. – обвиняемой по ч.4 ст.369 и Подберезного Г. - обвиняемого по ч.4 ст.369. Указанные граждане обвиняются в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкому", - сказано в сообщении суда на странице в социальной сети Facebook в четверг.

Подготовительное судебное заседание в указанном уголовном производстве назначено на 23 апреля на 15:00.

Информация о номере зала, в котором будет проходить судебное заседание, будет сообщена дополнительно.

Как сообщалось, 21 сентября 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура совместно с СБУ задержала двоих судей, которые предложили Холодницкому неправомерную выгоду в размере $300 тыс.

По ее словам, председатель Кировского районного суда г.Днепра Геннадий Подберезный и судья этого суда Наталью Овчаренко были задержаны после передачи первой части неправомерной выгоды в размере $50 тыс. Взятку Холодницкому они предлагали за закрытие в отношении судьи уголовного производства и избежание ею уголовной ответственности.

"Особого внимания заслуживает тот факт, что служитель "фемиды", находясь под следствием, совершила новое уголовное правонарушение, не принимая во внимание то, что в отношении нее судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, так называемый "электронный браслет", и запретом отлучаться из населенного пункта, в котором она проживает, без разрешения следственного, прокурора или суда", - написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, действия судей квалифицированы по ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины, предусматривающая лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время ведется досудебное расследование и решаются вопросы избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее генпрокурор Луценко рассказал, почему в кабинете Холодницкого установили "аквариумную прослушку".