Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) хочет провести поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения с 2019 года с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает FinClub.

"Мы хотим выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 600-800 тысяч грн со следующего года. У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением", - сообщил он.

Ворушилин отметил, что для этого нужно стабилизировать финансовое положение Фонда и не допустить потери активов неплатежеспособных банков.

Последний раз Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков со 150 тысяч гривен до 200 тысяч летом 2012 года.

До этого в ноябре 2008 года сумма возмещения была повышена со 100 тыс. гривен до 150 тыс. гривен.

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в рамках выплаты гарантированного возмещения по состоянию на 1 декабря 2017 года составила 87,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2017 году выручил за счет неплатежеспособных банков 9,9 млрд гривен.

Как сообщала "Страна", ранее Фонд гарантирования вкладов анонсировал рост суммы возмещения, "Хотя бы по 300-400 тыс гривен".

Ранее Фонд гарантирования вкладов заявил, что Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов.

Также стало известно, что Фонд гарантирования вкладов изменил порядок сотрудничества с банками-агентами