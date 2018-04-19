Китайский лидер Си Цзиньпин, в отличие от представителей стран "Большой семерки", отказался признавать факт химатаки в Сирии и назвал ее предполагаемой.

Такое заявление председатель КНР сделал в телефонном разговоре с британским премьером Терезой Мэй, передает китайское информационное агентство Синьхуа.

Он отметил, что случай предполагаемой химической атаки в Сирии требует комплексного, справедливого и объективного расследования.

Стоит отметить, что Китай в Совбезе ООН голосовал против резолюции США по Сирии.

Как сообщала "Страна", США заявили, что готовы вновь ударить по Сирии в случае химатаки. "Соединенные Штаты Америки не позволят режиму Асада использовать химическое оружие", - подчеркнула представитель США в ООН Никки Хейли.

Напомним, что в освобожденной от бандформирований боевиков сирийской Думе военные нашли лабораторию с реагентами для химического оружия.