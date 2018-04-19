Экс-премьер министр и глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк отреагировал на компрометирующую информацию, опубликованную о нем и его политсиле в книге олигарха Александра Онищенко.

Глава о предвыборных деньгах "Народного фронта" была опубликована сегодня "Страной".

На своей странице в Facebook Яценюк заявил, что "признание Онищенко - это продолжение грязной и циничной кампании против меня и Народного фронта".

Экс-премьер также указал "личные мотивы Онищенко" в публикации компромата на НФ.

"Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда принял решение ввести 70% ренты на так называемую совместной деятельности в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности. Мое правительство уволило министра экологии Шевченко, который, как выяснилось, был ставленником Онищенко и летал вместе с ним на его чартерном самолете. Мой правительство отказалось назначить руководителем Госгеонедр Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников. Онищенко не удалось спасти деньги Януковича, на которые был наложен арест по инициативе моего правительства", - пишет Яценюк.

"Ни я, ни партия "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических отношений с лицом по фамилии Онищенко. Каждая из приведенных мной тезисов имеет документальное подтверждение", - добавил экс-премьер.

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Как уже говорилось выше, "Страна" опубликовала главу из книги Онищенко, где описана история о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.

В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии - войти в правительство и сохранить значительное влияние.

Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.

Также мы публиковали главу книги Онищенко в которой рассказывается о "договорняках" президента Петра Порошенко в отношении газового бизнеса Николая Злочевского.

В АП все данные из книги и пленки Онищенко уже назвали фейковыми и отказались комментировать.