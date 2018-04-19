Интернет-чат Telegram останется доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку свыше 18 миллионов IP-адресов.

Об этом в четверг, 19 марта заявил его владелец Павел Дуров.

"Телеграм" продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал он.

Дуров отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.

"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил он.

Как сообщала "Страна", пользователи по всему миру жалуются на сбои в Telegram.

Пользователей может выбрасывать из мессенджера, а для входа в него требуется дополнительно вводить пароль. Наблюдаются и "подвисания" при просмотре сообщений.

Отметим, что Google запретила использовать свою сеть для обхода блокировок.