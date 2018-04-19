В ГПУ готовят представления на снятие депутатской неприкосновенности с ряда нардепов. Об этом во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает телеканала "112. Украина".

"У меня на столе 5 материалов, в том числе из САП, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%. Сейчас документов, с моей точки зрения, достаточно, но юридическое управление ГПУ должно дать свое заключение", - сказал он.

Ранее Луценко заявлял, что в 2018 году обвинения в отношении народных депутатов Верховной Рады, с которых была снята неприкосновенность, будут переданы в суд.

Напомним, 22 марта народного депутата Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Рада также дала согласие на ее задержание и арест.

Перед этим Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Как сообщала "Страна", Конституционный суд рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности после Пасхи.

Ранее мы писали, за что могут снять неприкосновенность с Семена Семенченко.