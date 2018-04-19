Сегодня вечером, 19 апреля, пробки в Киеве парализовали центр и ближайшие к нему улицы.

В частности, огромная "тянучка" образовалась в центре Киева на Крещатике из-за неработающего светофора и того, что регулировщики не справлялись с огромным потоком автомобилей.

Кроме того, по данным сервиса Google Пробки, движение осложнено в сторону Льва Толстого и Тараса Шевченко.

Медленно идут автомобили возле станций метро "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская".

Фото: maps.google.com

Кроме того, в сторону Северного моста, как сообщают водители, лучше пока не ехать. "Смотрите, какой затор. Как говорят в народе "можно успеть выйти замуж и подать на развод пока доедешь", - говорится в сообщении на портале Киев Оперативный.

Как сообщалось, в Кривом Роге умер еще один пассажир маршрутки, попавшей в смертельное ДТП.

Также был опубликован список погибших в страшном ДТП в Кривом Роге.