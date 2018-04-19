Киеврада переименовала 24 улицы в четырех районах столицы
В четверг, 19 апреля на заседании Киеврады утвердили название новых улиц в Голосеевском, Оболонском, Днепровском и Святошинском районах Киева.
Об этом сообщает Укринформ.
В Голосеевском районе столицы появятся улицы Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михаила Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.
В Оболонском районе: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.
В Святошинском районе: Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, А. Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.
В Днепровском районе появится переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного.
Также депутаты Киеврады уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет называться Валентина Отамановского.
Как сообщала "Страна", Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска ВСУ.
Напомним, что Киевраду просят ввести ночной запрет для мотоциклистов.