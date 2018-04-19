В четверг, 19 апреля на заседании Киеврады утвердили название новых улиц в Голосеевском, Оболонском, Днепровском и Святошинском районах Киева.

Об этом сообщает Укринформ.

В Голосеевском районе столицы появятся улицы Святослава Рихтера, Бориса Мозолевского, Святоджерельная, Михаила Семенко, Пантелеймоновская, Полонской-Василенко, Емельяна Поповича, Филиппа Морачевского.

В Оболонском районе: Аманды Струве, Николая Плавьюка, Семьи Костюков, Ореста Субтельного, генерала Гандзюка, Ганны Барвинок.

В Святошинском районе: Елены Курило, Алексея Синявского, Николая Богуславского, А. Новосельского, Николая Носова, Михаила Рыбакова.

В Днепровском районе появится переулок Дзиги Вертова и улица Юрия Липы, а в Соломенском районе - улица Аттилы Могильного.

Также депутаты Киеврады уточнили название улицы Валентина Атаманского в Голосеевском районе. Теперь она будет называться Валентина Отамановского.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Напомним, что Киевраду просят ввести ночной запрет для мотоциклистов.