19 апреля нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, прошла Центре судебно-психиатрической экспертизы экспертизу на вменяемость.

Об этом "Украинской правде" сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях", - сказал Соловей.

На вопрос, прошла ли Савченко эту экспертизу и соответственно признана ли вменяемой, защитник сказал:

"Думаю, что да – хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла".

"Если человек не отдавал отчет в совершаемых действиях и не вменяемый, то его отправляют на принудительное лечение", - пояснил Соловей.

Как сообщил присутствовавший на экспертизе другой адвокат Савченко Дмитрий Бугай, экспертиза длилась около 2 часов.

"Проходила по стандартной процедуре, длилась около 2 часов. Экспертизу проводила комиссия. Это определенное количество лиц, задают вопросы, это как разговор с психологом", - пояснил Бугай.

Он добавил, что Савченко "как всегда вела себя спокойно, уравновешенно, трезвомысляще, логично, последовательно". По словам адвоката, заключение они ожидают через несколько дней. Если будет разрешение следователя, то его озвучат общественности.

Вместе с тем Соловей добавил, что на 20 апреля запланирована встреча следователя по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана с Савченко.

"Поскольку завершаются сроки по делу Рубана, и их будут продлевать, то завтра следователь будет встречаться с Савченко, чтобы сообщить о продлении сроков расследования дела. Ей должны сообщить, поскольку она проходит по этому делу", - пояснил Соловей.

Ранее сообщалось, что Шевченковский суд отказал военной прокуратуре в удовлетворении ходатайства о принудительном заборе биоматериалов Надежды Савченко.

Также мы писали, что Савченко не может подать электронную декларацию, поскольку ей для этого нужно поставить электронную подпись, а этого она не может сделать из-за пребывания в СИЗО.