Нардеп Александр Онищенко раскрыл схему, по которой "Народный фронт" мог профинансировать свою предвыборную кампанию в 2014 году.

Об этом идет речь в его книге "Петр Пятый", отрывок из которой сегодня опубликовала "Страна" в материале "Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах".

Перед парламентскими выборами осенью 2014 года Арсений Яценюк, возглавляющий ныне "Народный фронт", был уже премьер-министром Украины. По результатам голосования его партия заняла первое место по партийным спискам.

Деньги на эти выборы - около 40 миллионов долларов - попали в партийну кассу за счет коммерческой продажи газа, который предназначался для населения по льготной цене, утверждает Онищенко.

Вот, как он описывает конструкцию заработка:

"Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год.

Все, что было добыто сверху этой нормы, — а это около 200 млн кубометров, — компания отдала на потребности населения по заниженной, коммунально-бытовой цене (комбытовская цена). Это дополнительный газ, добытый сверх нормы, а если добываешь больше, то должен продать излишек по низкой цене.

Но сверхнормативные 200 млн кубометров, которые ушли на потребности населения, вернули и передали в коммерческую продажу, а заработок в 40 миллионов долларов был направлен на потребности избирательной кампании. Это не просто цифра на бумаге. Это бюджет избирательной кампании "Народного фронта" в 2014 году", - пишет нардеп в своей книге.

По его мнению, 40 миллионов - ровно столько понадобилось, чтобы привести к власти новое поколение "элит", получившее негласное название "партия войны".

Онищенко говорит, что вся эта схема четко задокументирована и ее легко поднять и оформить в уголовное дело при желании НАБУ.

Ранее "Страна" опубликовала первые пленки Онищенко, на которых слышан голос Петра Порошенко. На них обсуждался "договорняк" между президентом и экс-министром экологии Николаем Злочевским, против которого в 2017 году закрыли уголовные дела.

В БПП и администрации президента позже назвали эту запись фейком.