Постановление о поддержке Верховной Радой обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно автокефалии украинской православной церкви подписано председателем парламента Андреем Парубием.

"Хочу вам сообщить, что я подписал постановление, и оно уже вступило в силу", - сказал спикер Верховной Рады, закрывая вечернее пленарное заседание парламента в четверг.

Постановление вступает в силу с дня его принятия.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

"Просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые точно всех нас объединяют, чтобы и парламент (потому что и президент является представителем украинского народа, и парламент является представителем украинского народа), чтобы парламент поддержал это обращение и сделал это как можно быстрее", - добавил президент на встрече с главами фракций парламента.

В свою очередь, в Оппозиционном блоке выступили против церковных инициатив президента.