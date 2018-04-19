Государственный пограничный комитет Беларуси до настоящего времени не получал обращений от компетентных органов Украины в связи с вылетом в Минск двух членов экипажа судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками.

"Компетентные органы Украины в Государственный пограничный комитет Беларуси на настоящий момент по данному вопросу не обращались", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский в четверг.

Ранее сообщалось, что двум членам экипажа сейнера "Норд" удалось в четверг вылететь из Украины в Минск. Позже еще семерых украинские пограничники остановили в аэропорту.

"Что касается в принципе данной ситуации, то иностранные граждане, которые пересекали государственную границу Республики Беларусь в Национальном аэропорту Минск рейсами, прибывающими из Украины, никаких проблем при пересечении границы не испытывали. То есть ни одного отказа у нас не было, все иностранцы пересекли границу в установленном законом порядке. Это говорит о том, что у всех на руках были документы действительные для пересечения границы", - отметил Бычковский.

Как сообщалось, команда судна "Норд" вечером 7 апреля неудачно попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) "Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - сообщала Госпогранслужба.

Как сообщала "Страна", ранее суд отпустил капитана "Норда", но запретил ездить в Крым.

Также ранее Украина не выпустила экипаж "Норда" в Россию вечером 7 апреля через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл.) "Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета", - сообщала Госпогранслужба.

Также неудачной была попытка вывезти экипаж и через КПП "Чонгар".