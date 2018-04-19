В Международном валютном фонде (МВФ) заявили о масштабном пересмотре своей политики в связи с обеспокоенностью ростом мирового долга.

Об этом в четверг, 19 апреля 2018 на пресс-конференции сообщила директор-распорядитель организации Кристин Лагард, передает ТАСС.

"Фонд приступает к проведению масштабных пересмотров своей политики, в том числе в отношении надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ, поддерживаемых МВФ, инструментов льготного кредитования, анализа устойчивости долговой ситуации и развития потенциала. Мы также начали комплексную программу работы по изучению возможностей и трудностей в связи с переходом на цифровые технологии", - сообщила Лагард.

Политика МВФ пересматривается "в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государств-членов", - заявила директор-распорядитель финансовой организации.

"МВФ будет совершенствовать свой надзор для повышения его эффективности и адаптации к новым задачам", - добавила она.

Что нового?

По словам Лагард, фонд проанализирует методы управления "рисками для балансов государственного сектора, изучит эффективность макропруденциальной политики для снижения финансовых рисков, пересмотрит основу для анализа устойчивости долговой ситуации стран, имеющих доступ к рынкам капитала, а также рассмотрит меры для улучшения политики в отношении практики множественных обменных курсов".

Директор-распорядитель напомнила о том, что в МВФ намерены завершить 15-й общий пересмотр квот в 2019 году к весенней сессии и не позднее осеннего ежегодного собрания.

Торговые конфликты

"Нарастающие торговые конфликты и волатильность на финансовых рынках подчеркивают риск ухудшения ситуации", - заявила Лагард.

"Сохраняется активная динамика циклического мирового подъема. Вместе с тем нарастающие торговые конфликты и волатильность на финансовых рынках подчеркивают риск ухудшения ситуации по прошествии нескольких кварталов", - отметила она.

Экономическая активность продолжает усиливаться, однако "нарастающие риски на финансовых рынках и пониженные среднесрочные перспективы подчеркивают необходимость действий", - сказала Лагард. "Продолжают усиливаться факторы экономического подъема на широкой основе, чему способствует оживление мировой торговли и инвестиций. Происходящая эскалация торговых конфликтов может создать угрозу для этой динамики", - уверена глава МВФ.

"Проциклическая налогово-бюджетная политика" в некоторых странах с чрезмерным дефицитом счета текущих операций, "вероятно, приведет к увеличению глобальных дисбалансов, создавая среднесрочные риски", считает Лагард. "Кроме того, старение населения и вялый ход реформ снижают потенциальный экономический рост в странах с развитой экономикой, тогда как структурные проблемы задерживают процесс сближения многих стран с формирующимся рынком и развивающихся стран по уровню доходов со странами с развитой экономикой", - объяснила Лагард.

"Ухабистый путь"

По словам директора МВФ, ввиду возросших различий в уровнях доходов "важно, чтобы рост приобрел более инклюзивный характер". "Предстоящий путь может быть ухабистым, как показывает недавний период волатильности рынков акций. Внезапная корректировка ожиданий рынка относительно будущей траектории нормализации денежно-кредитной политики может выявить факторы уязвимости финансовых рынков, в том числе вследствие завышенной стоимости активов...", - считает глава МВФ.

При изменении рыночной конъюнктуры больше всего могут пострадать государства, "имеющие ограниченное пространство для маневра, в частности, из-за высокой задолженности": "Многие страны с низкими доходами и уязвимые государства, стремящиеся достичь поставленных целей в области развития, также страдают от конфликтов и стихийных бедствий", - отметила Лагард.

Устойчивость финансового сектора

Устойчивость финансового сектора и структурные реформы являются условиями поддержания текущего экономического подъема, заявила директор-распорядитель МВФ. "Чтобы поддержать этот подъем, властям государств необходимо повысить устойчивость финансового сектора, приступить к восстановлению пространства для проведения экономической политики и проводить структурные реформы - в том числе в областях борьбы с коррупцией и систем управления", - сказала она.

Лагард призвала вести бюджетную политику, способную "обеспечить восстановление резервов, укрепление государственных балансов и стабилизацию уровней государственного долга наряду с удовлетворением потребностей в инфраструктуре, инвестициями в навыки работников и поддержкой среднесрочного роста".

"В странах, где прогнозируется возврат инфляции к целевому уровню центрального банка, следует постепенно прекращать денежно-кредитное стимулирование. Необходимо восполнить пробелы в макропруденциальном инструментарии в дополнение к микропруденциальным мерам для противодействия рискам на финансовых рынках, в том числе связанным с длительным сохранением низких процентных ставок", - считает глава МВФ.

По ее словам, структурные реформы должны улучшать среднесрочные перспективы роста, противодействовать замедлению сближения уровней доходов, способствовать диверсификации и обеспечивать "широкое распределение выгод технологического прогресса и глобальной интеграции".

Сотрудничество стран

Страны должны сотрудничать в области торговли и решать общие проблемы, считает Лагард. "Страны должны сотрудничать в области торговли в рамках открытой многосторонней системы на основе правил, преодолевать риски, связанные с чрезмерными глобальными дисбалансами, и решать общие проблемы, - сказала она в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. - Подход к регулированию на основе сотрудничества позволит воспользоваться преимуществами финансовых технологий наряду со снижением рисков, угрожающих стабильности и целостности системы".

По словам Лагард, международное сообщество должно "содействовать развитию открытой и основанной на правилах системы многосторонней торговли" и сокращению "чрезмерных глобальных дисбалансов". Миру следует продолжить "устранение торговых и неторговых барьеров, в том числе в области услуг", считает Лагард.

Фонд будет "проводить диагностику и предоставлять рекомендации относительно продвижения G20 к уверенному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту и оказывать поддержку Аргентине как председателю группы в работе над другими актуальными вопросами", пообещала глава МВФ.

Госдолг США

США должны использовать нынешний экономический подъем для сокращения своего суверенного государственного долга. Такие рекомендации озвучила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны воспользоваться (экономическим) подъемом и попытаться уменьшить свой дефицит и сократить, а не поднимать свой (государственный) долг", - отметила она, добавив, что Фонд пересмотрел прогнозы по Соединенным Штатам в сторону значительного повышения.

Лагард поддержала налоговую реформу страны. "Реформа корпоративного подоходного налога - это реформа, которую мы рекомендовали и очень рады видеть, мы призывали (США) провести ее", - отметила глава МВФ.

По оценкам МВФ, суверенный государственный долг США вырастет со 108% в 2017 году до 117% в 2023 году. Экономисты повысили прогноз по Соединенным Штатам на 2019 и 2018 годы на 0,6 п.п. и 0,8 п.п. соответственно - до 2,9% и 2,7%.

Как сообщала "Страна", в МВФ повысили прогноз цен на нефть до 2019 года. Новый ориентир - $62,3 за баррель "черного золота".

Отметим, что в МВФ не видят возможностей для повышения минималки в Украине.