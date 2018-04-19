В среду, 18 апреля в Харькове домашние собаки покусали пятерых людей - двух взрослых и троих детей. На срочные вызовы после укусов медики выезжали трижды.

Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Собачьи атаки произошли в разных районах Харькова: на Московском проспекте, в Померках, на улице Ньютона, переулке Борзом и улице Донецкой.

От животных пострадали дети в возрасте от 7 до 12 лет. Их госпитализировали в 17-ю городскую больницу.

Пострадавших взрослых так же госпитализировали: 44-летнего мужчину - в областную травматологию, а 38-летнюю женщину - в поликлинику №18.

По информации медиков, собаки были не бродячие, это личные питомцы пострадавших, но из-за сильных укусов всех пострадавших госпитализировали.

Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga

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